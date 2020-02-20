В России не смогли потратить 1,2 триллиона рублей бюджетных средств

Бюджет в прошлом году исполнен на 94,5%, адресная инвестиционная программа — на 76%. Данный показатель стал худшим за 11 лет. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась с расходами по направлению «национальная экономика», там не потратили 253,8 миллиарда рублей.