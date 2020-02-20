В России не смогли потратить 1,2 триллиона рублей бюджетных средств
Сегодня, 09:05ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В 2019 году неисполнение федерального бюджета побило рекорды и составило 1,2 триллиона рублей, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет РИА «Новости».
Бюджет в прошлом году исполнен на 94,5%, адресная инвестиционная программа — на 76%. Данный показатель стал худшим за 11 лет. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась с расходами по направлению «национальная экономика», там не потратили 253,8 миллиарда рублей.
На втором месте антирейтинга оказалось направление «национальная оборона», там неизрасходованными оказались 236 миллиардов рублей.
Счетная палата ожидает, что правительство в феврале выступит перед Госдумой с докладом о причинах неисполнения бюджета.
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