10,5 млрд потратят на строительство ледовой арены УГМК в Екатеринбурге
Сегодня, 21:08ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На ледовую арену, которая будет возведена на месте снесенной телебашни, будет потрачено 10,5 млрд рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Информация о выделенном на строительство бюджете появилась в плане мероприятий, которые запланированы к 300-летнему юбилею уральской столицы.
Из бюджета задействуют 300 млн рублей, а оставшиеся 10,2 млрд рублей привлекут из внебюджетных источников.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей