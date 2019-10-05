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10,5 млрд потратят на строительство ледовой арены УГМК в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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10,5 млрд потратят на строительство ледовой арены УГМК в Екатеринбурге

Сегодня, 21:08ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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