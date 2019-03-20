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Несколько автосалонов Екатеринбурга бойкотируют Auto.ru из-за роста цен
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Несколько автосалонов Екатеринбурга бойкотируют Auto.ru из-за роста цен

Сегодня, 08:39ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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