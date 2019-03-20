Несколько автосалонов Екатеринбурга бойкотируют Auto.ru из-за роста цен

От сервиса отказались крупнейшие игроки вторичного авторынка, в настоящий момент с сайта сняты более 1,5 тысячи объявлений. Связано это с тем, что Auto.ru с 1 марта 2019 года изменил тарифы для юридических лиц. При этом, тарифы для Свердловской области оказались самыми высокими в УрФО. Так, в Екатеринбурге за размещение одного объявления нужно заплатить 250 рублей, при том, что в Челябинске размещение стоит 200 рублей, а в Пермском крае колеблется от 100 до 200 рублей. Таким образом, расходы салонов на продвижение могут вырасти вдвое, пишет «Деловой квартал».