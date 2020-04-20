В Нижнем Тагиле на 15% упали продажи коммерческой недвижимости

Согласно данным, предоставленным разделом «Авито Недвижимость», в период с конца марта до середины апреля на рынке недвижимости увеличилось число предложений о продаже бизнес-площадей. Этот показатель вырос на 2,3%. Также увеличилось на 12% число предложений от покупателей, однако реальное количество продаж коммерческой недвижимости упало на 15%. При этом средняя стоимость аренды помещения с января 2020 года увеличилась на 7,7%. Аренда помещения в Нижнем Тагиле обходится примерно в 28 тысяч рублей в месяц.