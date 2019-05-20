Счетная палата России в 2019 году не ждет снижения бедности

Несмотря на то, что в первом квартале текущего года курс рубля и цены на нефть марки Urals показали рост, реальные доходы россиян продолжают сокращаться, падение составило 2,3 п. п. Инфляция в марте ускорилась на 5,3% в годовом выражении.

Как сообщают в Счетной палате, чтобы «выйти в положительную область» в текущем году, рост доходов россиян должен показать существенную положительную динамику во втором-четвертом кварталах. Однако специалисты считают это маловероятным. Также, как сказано в пояснительной записке Счетной палаты, к концу 2019 года не удастся добиться снижения уровня бедности. Сейчас доля бедных в России составляет 12,9%, это примерно 18,9 миллионов человек.