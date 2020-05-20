Администрация Нижнего Тагила одобрила сделку МУП «Тагилдорстрой» за 40,5 млн рублей

Как рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, за 13 миллионов рублей проведут закупку уличных конструкций для монтажа их в парке Победы, где недавно начались работы по реконструкции. 40,5 миллиона рублей потратят на те же цели, но для их монтажа в новом экопарке на Муринских прудах.

Туда входят детские карусели, снаряды для воркаута, игровые конструкции, лавки, урны. Всё это мы приобретаем для парков,пояснил Игорь Васильев.

Напомним, в 17 мая В Нижнем Тагиле начались демонтажные работы в рамках комплексного благоустройства парка Победы. Стоимость проекта составляет 37,9 миллиона рублей. Все озеленение в парке планируется сохранить и дополнительно высадить березы и рябины, а также засеять газоны. Кроме того, будут установлены беседки, лавочки и созданы велопарковки. Подрядчиком выступает МУП «Тагилдорстрой».