Администрация Нижнего Тагила одобрила сделку МУП «Тагилдорстрой» за 40,5 млн рублей
Мэрия Нижнего Тагила дала согласие МУП «Тагилдорстрой» осуществить сделку на 40,5 миллионов рублей, гласит постановление администрации города. В документе значится два лота: первый — на 13 миллионов рублей, второй — на 27,6 миллиона рубле. Предметом закупки значится выполнение работ по монтажу малых архитектурных форм.
Как рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, за 13 миллионов рублей проведут закупку уличных конструкций для монтажа их в парке Победы, где недавно начались работы по реконструкции. 40,5 миллиона рублей потратят на те же цели, но для их монтажа в новом экопарке на Муринских прудах.
Туда входят детские карусели, снаряды для воркаута, игровые конструкции, лавки, урны. Всё это мы приобретаем для парков,пояснил Игорь Васильев.
Напомним, в 17 мая В Нижнем Тагиле начались демонтажные работы в рамках комплексного благоустройства парка Победы. Стоимость проекта составляет 37,9 миллиона рублей. Все озеленение в парке планируется сохранить и дополнительно высадить березы и рябины, а также засеять газоны. Кроме того, будут установлены беседки, лавочки и созданы велопарковки. Подрядчиком выступает МУП «Тагилдорстрой».
Кроме того, сегодня началось строительство экопарка на Муринских прудах, сообщает «Тагильский рабочий». Вскоре к объекту подведут сети, а далее приступят к планировке территории и земляным работам. Сообщается, что в парке планируется разместить девять игровых и спортивных зон.