Туркластер «Большая Сысерть» обойдется региону в миллиард рублей
Сегодня, 08:10ЭкономикаФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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В Сысерти планируют создать туристический кластер вокруг старинного завода, проект обойдется примерно в один миллиард рублей, сообщает «Джаст медиа».
Владелец старинного завода готов продать его за 45 миллионов рублей. Как сообщает глава Сысерти Дмитрий Нисковских, оказать поддержку обещал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В настоящий момент финансирование работ осуществляется из казны Сысертского ГО. В частности, заказаны геодезические работы, разработка проекта планировки, исследование исторического центра города.
В планах — разместить на территории старого металлургического завода музейный комплекс, тематический парк развлечений для детей, школу юных инженеров, выставочные пространства и концертные залы.
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