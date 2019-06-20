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#домахорошо
Туркластер «Большая Сысерть» обойдется региону в миллиард рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Туркластер «Большая Сысерть» обойдется региону в миллиард рублей

Сегодня, 08:10ЭкономикаФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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