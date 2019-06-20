Туркластер «Большая Сысерть» обойдется региону в миллиард рублей

Владелец старинного завода готов продать его за 45 миллионов рублей. Как сообщает глава Сысерти Дмитрий Нисковских, оказать поддержку обещал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В настоящий момент финансирование работ осуществляется из казны Сысертского ГО. В частности, заказаны геодезические работы, разработка проекта планировки, исследование исторического центра города.