В России тарифы на отопление изменят в зависимости от этажности
Сегодня, 12:43ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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С 2020 года в России планирую ввести новые тарифы на отопление, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на член Комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Новый норматив должны были внедрить еще в 2016 года, однако позже реализацию инициативы решили перенести на несколько лет по настоянию Минстроя. Согласно нововведению, основная нагрузка ляжет на собственников квартир с первого по четвертый этажи.
Как поясняет Гладких, решение принимать или не принимать новые тарифы должно быть возложено на субъекты. Тогда нормативы смогут определять сами регионы.
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