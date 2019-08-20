Российские банки предложили блокировать карты при получении подозрительных платежей

В случае подозрительной трансакции банк заблокирует карту до того, момента пока отправитель не подтвердит операцию. В случае если отправитель обратится в полицию, то карту заблокируют на 30 дней. Если отправитель денежных средств не предпримет никаких действий, то карта будет разблокирована через два дня.