Российские банки предложили блокировать карты при получении подозрительных платежей
Сегодня, 19:22ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Ассоциация банков России предложила блокировать банковские карты при подозрительных операциях, пишет «Коммерсант». Карту предлагают блокировать на срок до 30 дней.
В случае подозрительной трансакции банк заблокирует карту до того, момента пока отправитель не подтвердит операцию. В случае если отправитель обратится в полицию, то карту заблокируют на 30 дней. Если отправитель денежных средств не предпримет никаких действий, то карта будет разблокирована через два дня.
По словам директора FBK CyberSecurity Александра Черненко, за инициативу банки проголосовали почти единогласно. Эксперты сходятся во мнении, что эта мера позволит блокировать карты мошенников, поскольку владелец карты узнает о списании средств мошенниками уже постфактум.
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