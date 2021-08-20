318 «проблемных» контрактов заключила мэрия Екатеринбурга за три года

Всего, начиная с 2019 года, администрация Екатеринбурга заключила 318 контрактов с проблемными индикаторами. Такие данные приводит сервис «Маркер».
В 2021 году мэрия Екатеринбурга заключила три контракта на перевозку пассажиров автобусами, троллейбусами и трамваями. Общая сумма трех контрактов составила 1,2 млрд рублей. Все они заключены с единственным участником торгов — ЕМУП «Гортранс» — и без снижения начальной цены.
На торговую процедуру по определению перевозчика троллейбусами компания ООО «МД-Консалдинг» подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу. Причиной послужило то, что заказчик не указал в задании обязательное наличие у участников торгов лицензии на перевозку пассажиров. В связи с чем, такие действия «могут повлечь за собой заключение контракта с лицом, которое не имеет право осуществлять деятельность, выступающую объектом закупки», считает «МД-Консалдинг». Однако ФАС данную жалобу отклонила.
Кроме того, ЕМУП «Гортранс», по данным сервиса «Маркер» активно заключает контракты по 44 ФЗ и превысил свои обязательства по исполняемым контрактам в ближайший период.
Это значит, что есть риск нехватки ресурсов у поставщика и, как следствие, качество и сроки исполнения работ могут сорваться,рассказал TagilCity.ru юрист Сергей Волков.
Проблемы с общественным транспортом у жителей Екатеринбурга возникли в конце июля-начале августа, когда в разгар рабочего дня, было остановлено движение троллейбусов и трамваев. Причиной этому стали накопившиеся у ЕМУП «Гортранс» долги за электроэнергию. На сегодняшний день задолженность перед энергетиками у предприятия составляет более 130 млн рублей.
Сложившуюся ситуацию в власти Екатеринбурга связывают с падением пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса почти на 20% и признают, что «Гортранс» на сегодняшний день находится в кризисной ситуации.
В апреле этого года администрация Екатеринбурга разместила заявку на проведение рекультивации полигона ТБО «Широкореченский». На участие в конкурсе были поданы две заявки. Одна из них — от АО «Центральный проектно-технологический институт» — была отклонена из-за предоставления неполной или недостоверной информации. В итоге в конкурсе победило ООО «Геосинтетика» из Дивногорска Красноярского края. Начальная цена контракта была снижена всего на 0,5% — с 501 до 499 млн рублей.
В сервисе «Маркер» у ООО «Геосинтетика» есть негативный индикатор — «выручка поставщика сконцентрирована на госзаказе по 44 ФЗ». Это значит, что фактические траты по итогам года составляют не менее 60% от выручки поставщика.
С одной стороны, если у компании возникнут проблемы при исполнении контракта, то есть вероятность сокращения ресурсов при выполняемых работах. С другой стороны, если выполнение идет стабильно, то это скорее подтверждает добросовестность компании и наличие налаженных процессов,считает Сергей Волков.
Победа в конкурсе красноярской компании стала нежданной среди региональных представителей данной отрасли, сообщало ранее издание 66.ru, так как ожидался местный подрядчик. Кроме того, известно, что изначально над техзаданием работало МУП «Спецавтобаза» — екатеринбургский региональный оператор, который контролирует все процессы по обращению с ТКО. Однако позже МУП отстранили от работы над проектом, и документ был составлен в администрации Екатеринбурга.
Возможно, что мэрия города решила завести на конкурс определенного подрядчика. Об этом говорит и то, что цена была снижена минимально, и заявитель был единственный. И то, что провели конкурс, а не аукцион, где снижение цены влияет на исход,рассказал редакции юрист.
Реконструкция сквера на улице Опалихинской в Заречном микрорайоне в Екатеринбурге обернулась конфликтом с жителями близлежащих домов. Все началось с того, что администрация города разместила информацию о соответствующем конкурсе на сайте госзакупок, заказчиком выступило МКУ «Городское благоустройство». Стоимость контракта составила 80 млн рублей. Единственной компанией, которая заявилась на конкурс, стало ООО «Платинастрой». С ней в итоге и был заключен контракт без снижения начальной цены.
Однако местные жители узнали о реконструкции сквера только, когда начались строительные работы. В итоге, увидев проект, люди остались недовольны количеством вырубаемых деревьев и кустарников (их в общей сложности 124) и расположением новых объектов в сквере. При этом о намерениях мэрии благоустроить зеленую зону нигде не сообщалось. Лишь прошедшей зимой на официальном сайте Екатеринбурга был размещен опрос по выбору площадок для благоустройства на 2022-й год. Среди пяти вариантов был сквер на Опалихинской, но в голосовании он занял последнее место.
Примечательно, что 80 млн рублей на ремонт сквера были выделены из городского бюджета, а не из федерального по программе «Формирование комфортной городской среды», как на другие подобные объекты. Хотя ближайшие проекты благоустройства парков за счет муниципальных средств планировали на 2022-й год.
Вызвали у жителей опасения и сроки проведения работ — всего полгода, в то время, как благоустройство других скверов рассчитано на два года. По их мнению, это может сказаться на качестве работ.
Ранее «Платинастрой» уже получал контракты от администрации Екатеринбурга на вывоз снега с улиц и вывоз мусора из лесопарков. Также компания занималась реконструкцией парка культуры и отдыха в Большом Истоке (два контракта на общую сумму 41,5 млн рублей). Реконструкция сквера на улице Опалихинской стала для «Платинастроя» самой доходной.
В сервисе «Маркер» проблемным индикатором компании значится «взыскание штрафов или пени». В том числе и за благоустройство парка в Большом Истоке.
Это серьезный знак задуматься заказчику о благонадежности компании. Если при выполнении подобных работ уже были взыскания, то не исключено, что они будут на новом объекте, рассказал Сергей Волков.
Действительно, на сегодняшний день «Платинастрой» уже получил три претензии на общую сумму 30 тысяч рублей за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на благоустройство сквера на улице Опалихинской. Первым стал штраф за незаконную установку забора — у подрядчика не было проекта производства работ, который он должен был утвердить и предоставить на согласование заказчику.