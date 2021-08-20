318 «проблемных» контрактов заключила мэрия Екатеринбурга за три года

Однако местные жители узнали о реконструкции сквера только, когда начались строительные работы. В итоге, увидев проект, люди остались недовольны количеством вырубаемых деревьев и кустарников (их в общей сложности 124) и расположением новых объектов в сквере. При этом о намерениях мэрии благоустроить зеленую зону нигде не сообщалось. Лишь прошедшей зимой на официальном сайте Екатеринбурга был размещен опрос по выбору площадок для благоустройства на 2022-й год. Среди пяти вариантов был сквер на Опалихинской, но в голосовании он занял последнее место.