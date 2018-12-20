Директор ООО «Экопром» в Реже обвинён в невыплате работникам 150 тыс. рублей

Согласно материалам дела, с июля по сентябрь 2018 года директор предприятия не выплачивал, как минимум, трём подчинённым заработную плату. За указанное время образовалась задолженность в размере 150 тыс. рублей.

На данный момент проводятся необходимые следственные мероприятия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства дела и собраны доказательства. Также решается вопрос о принятии обеспечительных мер для того, чтобы возместить ущерб, нанесённый сотрудникам.