Директор ООО «Экопром» в Реже обвинён в невыплате работникам 150 тыс. рублей
Сегодня, 07:00ЭкономикаФото: pixabay.com
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Против, теперь уже бывшего, руководителя ООО «Экопром» следственным отделом СК России по городу Реж возбуждено уголовное дело по факту невыплаты сотрудникам заработной платы.
Согласно материалам дела, с июля по сентябрь 2018 года директор предприятия не выплачивал, как минимум, трём подчинённым заработную плату. За указанное время образовалась задолженность в размере 150 тыс. рублей.
На данный момент проводятся необходимые следственные мероприятия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства дела и собраны доказательства. Также решается вопрос о принятии обеспечительных мер для того, чтобы возместить ущерб, нанесённый сотрудникам.
Кроме того, по информации СУ СК России по Свердловской области, следователи устанавливают иных работников, пострадавших от невыплаты заработной платы на ООО «Экопром».
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