Гендиректор предприятия в Камышлове задолжал работникам 1,9 млн рублей

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Бывший генеральный директор предприятия в Камышлове обвиняется в невыплате 50 сотрудникам зарплаты на сумму 1,9 млн рублей.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Следственное управление СК РФ по Свердловской области
Генеральный директор предприятия в Камышлове в 2015-2016 годах не выплачивал 50 сотрудникам заработную плату. Общий долг перед работниками превысил сумму в 1,9 млн рублей.
По ходатайству СКР суд наложил арест на квартиру в Екатеринбурге, принадлежащую обвиняемому. В ходе следствия задолженность была частично погашена.
В настоящий момент доказательства с утвердительным заключением по данному делу переданы в суд.
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