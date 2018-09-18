Гендиректор предприятия в Камышлове задолжал работникам 1,9 млн рублей

Генеральный директор предприятия в Камышлове в 2015-2016 годах не выплачивал 50 сотрудникам заработную плату. Общий долг перед работниками превысил сумму в 1,9 млн рублей.

По ходатайству СКР суд наложил арест на квартиру в Екатеринбурге, принадлежащую обвиняемому. В ходе следствия задолженность была частично погашена.