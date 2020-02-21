Минпромторг России планирует повысить налог на старые автомобили
Сегодня, 09:56ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Минпромторге предложили увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление замглавы ведомства Александра Морозова.
Соответствующие документы в ближайшее время должны поступить в Минтранс. Изменения могут вступить в силу же с начала следующего года.
При этом, по мнению экспертов автомобильной отрасли, повышение налога повлечет за собой негативную реакцию среди россиян, так как в стране много машин без пометки «евро». Как полагает вице-президент Федерации автовладельцев Дмитрий Клевцов, данное предложение фактически является введением «экологического налога».
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