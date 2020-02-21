Минпромторг России планирует повысить налог на старые автомобили

Соответствующие документы в ближайшее время должны поступить в Минтранс. Изменения могут вступить в силу же с начала следующего года.

При этом, по мнению экспертов автомобильной отрасли, повышение налога повлечет за собой негативную реакцию среди россиян, так как в стране много машин без пометки «евро». Как полагает вице-президент Федерации автовладельцев Дмитрий Клевцов, данное предложение фактически является введением «экологического налога».