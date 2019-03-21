570 миллионов рублей из бюджета области получит «Титановая долина»
Сегодня, 13:39ЭкономикаФото: Титановая долина
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«Титановая долина» дополнительно получит 570 миллионов рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Средства будут выделены из бюджета Свердловской области, их направят на создание объектов инфраструктуры.
Предположительно, денежные средства пойдут на вторую очередь особой экономической зоны в районе аэропорта Уктус, где реализуется проект по созданию авиастроительного кластера.
Ранее сообщалось, что «Титановая долина» планирует заключить с РЖД соглашение по строительству въездных путей. На это потребуется 1,8 миллиарда рублей, пишет «Правда УрФО».
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