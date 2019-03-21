570 миллионов рублей из бюджета области получит «Титановая долина»

Средства будут выделены из бюджета Свердловской области, их направят на создание объектов инфраструктуры.

Предположительно, денежные средства пойдут на вторую очередь особой экономической зоны в районе аэропорта Уктус, где реализуется проект по созданию авиастроительного кластера.