Мэрия Нижнего Тагила вновь ищет поставщика 5 автомобилей на 4,5 млн рублей
Сегодня, 20:02ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В марте 2019 года тагильская мэрия уже объявляла конкурс за покупку пяти автомобилей, однако на него никто не заявился. 19 апреля муниципалитет вновь опубликовал контракт с теми же условиями и на ту же сумму.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В документации новой закупки значатся требования к автомобилям аналогичные тем, что мэрия заявляла в первый раз.
Город планирует купить пять 4-дверных седанов цвета серебристый металлик с темным салоном на 5 мест. В комплектации транспортных средств - механическая коробка переключения передач (не менее 5 ступеней), 4-цилиндровый двигатель на 1,4 литра, мощность - не менее 122 лошадиных сил.
Стоимость одного автомобиля выставлена такая же, как в первой закупке, - порядка 891,9 тысячи рублей. Итого за пять машин мэрия Нижнего Тагила планирует отдать подрядчику не более 4,5 млн рублей.
Ранее муниципалитет объяснил закупку новых авто существенным износом текущего автопарка: 15-летние «Волги» стали дорого обходиться.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей