Мэрия Нижнего Тагила вновь ищет поставщика 5 автомобилей на 4,5 млн рублей

В документации новой закупки значатся требования к автомобилям аналогичные тем, что мэрия заявляла в первый раз.

Город планирует купить пять 4-дверных седанов цвета серебристый металлик с темным салоном на 5 мест. В комплектации транспортных средств - механическая коробка переключения передач (не менее 5 ступеней), 4-цилиндровый двигатель на 1,4 литра, мощность - не менее 122 лошадиных сил.

Стоимость одного автомобиля выставлена такая же, как в первой закупке, - порядка 891,9 тысячи рублей. Итого за пять машин мэрия Нижнего Тагила планирует отдать подрядчику не более 4,5 млн рублей.