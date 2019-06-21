Свердловская область утвердила стратегию сотрудничества с зарубежными партнерами

Как сообщает правительство Свердловской области, новая стратегию позволит укрепить связи с зарубежными партнерами, реализовать программы «Пятилетки развития», уже сейчас более эффективно решать задачи нацпроектов, более результативно планировать целевые мероприятия и их финансирование.

Нами были проанализированы двадцатилетний опыт внешнеэкономической работы региона, инструменты господдержки экспорто ориентированных предприятий, запросы бизнеса,сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов.