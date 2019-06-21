Свердловская область утвердила стратегию сотрудничества с зарубежными партнерами
20 июня региональное правительство утвердило стратегию развития внешнеэкономических связей до 2035 года, сообщает департамент информполитики.
Как сообщает правительство Свердловской области, новая стратегию позволит укрепить связи с зарубежными партнерами, реализовать программы «Пятилетки развития», уже сейчас более эффективно решать задачи нацпроектов, более результативно планировать целевые мероприятия и их финансирование.
Нами были проанализированы двадцатилетний опыт внешнеэкономической работы региона, инструменты господдержки экспорто ориентированных предприятий, запросы бизнеса,сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов.
Губернатор Евгений Куйвашев акцентировал внимание на том, что новая модель развития экономических связей адаптирована под современные реалии и разработана с учетом «вызовов глобальной экономики». В ее разработке приняли участие эксперты в области экономики и политики, представители бизнес-сообществ и профильных министерств.