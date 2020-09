В Свердловской области закрылась почти десятая часть МФО

Число микрофинансовых организаций в 2020 году в Свердловской области сократилось на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает «УралБизнесКонсалтинг».

В пресс-службе Уральского главного управления Центробанка РФ отмечают, что не смотря на снижение количества микрофинансовых организаций, сумма выданных займов возросла. Этому способствовал малый и средний бизнес. Сейчас в Свердловской области действуют 30 МФО, одна из них принадлежит государству. В первом полугодии 2020 года жителям и бизнесу было выдано 30 тысяч займов на сумму более одного миллиарда рублей. Их сумма возросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что возрастает число клиентов, которые, привлекают займы для бизнеса. По словам заместителя начальника Уральского ГУ Банка России Светланы Фурдуй, потребность бизнесменов в займах можно объяснить восстановлением после ограничительных мер. Напомним, с экс-участницы «Дома-2» из Ирбита Яны Швецовой требуют выплатить микрозайм. Она взяла его в одной из компаний, но не выплатила сумму в положенный срок. С экс-участницы «Дома-2» из Ирбита требуют выплатить микрозайм

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter