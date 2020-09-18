С экс-участницы «Дома-2» из Ирбита требуют выплатить микрозайм

Мировым судьей судебного участка № 5 Ирбита вынесен судебный приказ о взыскании 35 тысяч рублей с бывшей участницы проекта «Дом-2», бывшей любовницы рэпера Гуфа Яны Швецовой.
По данным ведомства, Швецова взяла микрозайм в размере 10 тысяч в одной из финансовых компаний, однако не выплатила положенную сумму в срок.
Организация обратилась в мировой суд, она потребовала взыскать ущерб и неустойку с Яны Швецовой. Причем иск подали по месту регистрации девушки, она прописана в Ирбите.
Напомним, что ранее на Урале микрокредитную организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей за назойливые звонки должнику.