С экс-участницы «Дома-2» из Ирбита требуют выплатить микрозайм

С экс-участницы «Дома-2» из Ирбита требуют выплатить микрозайм

Сегодня, 15:42ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Ирбите с экс-участницы «Дома-2» Яны Швецовой взыскали непогашенный микрозайм, сообщает Znak.com.

Мировым судьей судебного участка № 5 Ирбита вынесен судебный приказ о взыскании 35 тысяч рублей с бывшей участницы проекта «Дом-2», бывшей любовницы рэпера Гуфа Яны Швецовой.

По данным ведомства, Швецова взяла микрозайм в размере 10 тысяч в одной из финансовых компаний, однако не выплатила положенную сумму в срок.

Организация обратилась в мировой суд, она потребовала взыскать ущерб и неустойку с Яны Швецовой. Причем иск подали по месту регистрации девушки, она прописана в Ирбите.

Напомним, что ранее на Урале микрокредитную организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей за назойливые звонки должнику.

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