Счётная палата одобрила повышение ренты за муниципальные помещения Нижнего Тагила

В 2019 году арендная плата за один квадратный метр составляла 994 рубля без учёта НДС. Таким образом по выводу Счётной палаты предложенное повышение принесёт в бюджет Нижнего Тагила дополнительные 1,9 миллиона рублей в 2020 году. Заключение опубликовано на сайте администрации города.