Счётная палата одобрила повышение ренты за муниципальные помещения Нижнего Тагила
Сегодня, 15:11ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Счётная палата сочла возможным принять проект решения Нижнетагильской думы на 2020 год о повышении аренды за пользование объектами муниципального нежилого фонда до 1043 рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В 2019 году арендная плата за один квадратный метр составляла 994 рубля без учёта НДС. Таким образом по выводу Счётной палаты предложенное повышение принесёт в бюджет Нижнего Тагила дополнительные 1,9 миллиона рублей в 2020 году. Заключение опубликовано на сайте администрации города.
Напомним, это предложение на рассмотрение Нижнетагильской думы внёс мэр Владислав Пинаев.
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