В Свердловской области ФНС начнет компанию по переводу общепита на работу «в белую»

За неисполнение законодательства по применению кассовых аппаратов предусмотрено наказание по статье 14.5 КоАП РФ (Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники). Данное нарушении грозит штрафами до 45 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения — миллион и более рублей. Кроме того, предусмотрены дисквалификация предприятия и приостановка деятельности.