В Свердловской области ФНС начнет компанию по переводу общепита на работу «в белую»

В Свердловской области налоговая начала ряд мероприятий по выведению организаций общепита из теневого сектора, сообщает пресс-служба ФНС.

Проект «Общественное питание» будет направлен на перевод соответствующих предприятий на «белую» схему. На текущий момент сотрудники налоговой службы выявляют налогоплательщиков в сфере общепита, которые ведут деятельность с нарушениями законодательства. Организации, где нарушается или неверно ведется учет дохода через контрольно-кассовую технику подвергнут проверке и контрольным мероприятиям. Чаще всего на текущий момент именно в это сфере клиентам не выдают чеки, не применяются кассовые аппараты или выдается чек с неверными реквизитами организации. За неисполнение законодательства по применению кассовых аппаратов предусмотрено наказание по статье 14.5 КоАП РФ (Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники). Данное нарушении грозит штрафами до 45 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения — миллион и более рублей. Кроме того, предусмотрены дисквалификация предприятия и приостановка деятельности. Напомним, в Свердловской области работа общепита запрещена с 23.00 до 06.00. Рестораторы Екатеринбурга попросили помощи у губернатора региона Евгения Куйвашева. Они обратились с просьбой продлить работу заведений общепита на два часа. Екатеринбургские рестораторы попросили Куйвашева продлить время работы баров

