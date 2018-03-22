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Число миллионеров в Свердловской области за год выросло на 4 000 человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Число миллионеров в Свердловской области за год выросло на 4 000 человек

22 марта, 23:05Экономика
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