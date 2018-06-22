Глава заявочного комитета ЭКСПО сменился в Екатеринбурге
Светлана Сагайдак покинула должность главы заявочного комитета ЭКСПО-2025. Экс-директор намерена перейти на новую работу.
Сейчас должность руководителя комитета, продвигающего заявку Екатеринбурга на ЭКСПО в 2025 году, занял вице-президент по внешним коммуникациям фонда Сколково Александр Чернов.
Сообщается, что Сагайдак будет курировать проект, будучи заместителем председателя организационного комитета по продвижению столицы Урала на место для проведения международной выставки ЭКСПО-2025.
Александр Чернов, по информации региональных СМИ, является человеком, близким к главе фонда «Сколково» Виктору Вексельбергу. Годом ранее именно Чернов участвовал в презентации заявки от столицы Урала в Париже вместе с главой региона Евгением Куйвашевым, передает издание Znak.com.
В начале 2018 года сообщалось, что пиарщик заявочного комитета Тото Дарч также уволился из заявочного комитета и уехал из столицы Урала.
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