Глава заявочного комитета ЭКСПО сменился в Екатеринбурге

Сейчас должность руководителя комитета, продвигающего заявку Екатеринбурга на ЭКСПО в 2025 году, занял вице-президент по внешним коммуникациям фонда Сколково Александр Чернов.

Сообщается, что Сагайдак будет курировать проект, будучи заместителем председателя организационного комитета по продвижению столицы Урала на место для проведения международной выставки ЭКСПО-2025.

Александр Чернов, по информации региональных СМИ, является человеком, близким к главе фонда «Сколково» Виктору Вексельбергу. Годом ранее именно Чернов участвовал в презентации заявки от столицы Урала в Париже вместе с главой региона Евгением Куйвашевым, передает издание Znak.com.

В начале 2018 года сообщалось, что пиарщик заявочного комитета Тото Дарч также уволился из заявочного комитета и уехал из столицы Урала.