Цены на капусту стали расти в Свердловской области

По данным Свердловскстата остановился рост цен на морковь в торговой сети, ее стоимость составляет 100 рублей 51 копейку за килограмм. Вместе с тем стала расти в цене капуста, в среднем на 6,28% подорожал этот овощ.
За последнюю неделю произошло подорожание и других продуктов, в частности на 1,5% подорожала соль, на 2% — чай, на 1,2% — колбаса, на 2,3% — сливочное масло, на 1,13% — рыба, на 1,56% — молоко, на 2,1% — конфеты.
Одной из основных причин такого роста стало подорожание овощей из «борщевого набора». Напомним, «Единая Россия» представила меры по стабилизации стоимости такого набора.