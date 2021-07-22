Цены на капусту стали расти в Свердловской области

Цены на капусту стали расти в Свердловской области
Цены на капусту стали расти в Свердловской области
Сегодня, 17:07ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
В магазинах Среднего Урала произошел рост цен на капусту. Средняя цена за неделю на нее выросла на 6,28%.

По данным Свердловскстата остановился рост цен на морковь в торговой сети, ее стоимость составляет 100 рублей 51 копейку за килограмм. Вместе с тем стала расти в цене капуста, в среднем на 6,28% подорожал этот овощ.

За последнюю неделю произошло подорожание и других продуктов, в частности на 1,5% подорожала соль, на 2% — чай, на 1,2% — колбаса, на 2,3% — сливочное масло, на 1,13% — рыба, на 1,56% — молоко, на 2,1% — конфеты.

Одной из основных причин такого роста стало подорожание овощей из «борщевого набора». Напомним, «Единая Россия» представила меры по стабилизации стоимости такого набора.

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