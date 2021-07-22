Цены на капусту стали расти в Свердловской области

В магазинах Среднего Урала произошел рост цен на капусту. Средняя цена за неделю на нее выросла на 6,28%.

По данным Свердловскстата остановился рост цен на морковь в торговой сети, ее стоимость составляет 100 рублей 51 копейку за килограмм. Вместе с тем стала расти в цене капуста, в среднем на 6,28% подорожал этот овощ. За последнюю неделю произошло подорожание и других продуктов, в частности на 1,5% подорожала соль, на 2% — чай, на 1,2% — колбаса, на 2,3% — сливочное масло, на 1,13% — рыба, на 1,56% — молоко, на 2,1% — конфеты. Одной из основных причин такого роста стало подорожание овощей из «борщевого набора». Напомним, «Единая Россия» представила меры по стабилизации стоимости такого набора. «Единая Россия» представила меры по стабилизации стоимости борщевого набора

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