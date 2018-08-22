Управление ветеринарии Екатеринбурга купит Toyota Camry за 1,9 млн рублей

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Управление ветеринарии Екатеринбурга купит автомобиль марки Toyota Camry или аналог данной машины стоимостью 1 млн 994 тыс. 666 рублей. Информация о покупке на конкурной основе опубликована на официальном сайте государственных закупок.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Znak.com
В документации к конкурсу сказано, что средства будут взяты из внебюджетных источников - это будут деньги, полученные за медицинские услуги, оказываемые организацией на платной основе.
Автомобиль, который купит организация, должен быть выпущен не позднее 2018 года. Машина должна быть поставлена в срок до конца октября.
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