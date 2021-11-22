Новая крыша за 5 миллионов рублей появится у школы-интерната в Нижнем Тагиле

Кроме того, подрядчику нельзя заниматься ремонтом в то время, когда в школе находятся ученики, а шум от проводимых работ не должен доставлять дискомфорт жителям ближайших к школе домов. Также, по завершению ремонта, подрядчик, с которым будет заключен контракт, обязан утилизировать весь строительный мусор.