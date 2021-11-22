Новая крыша за 5 миллионов рублей появится у школы-интерната в Нижнем Тагиле

Новая крыша за 5 миллионов рублей появится у школы-интерната в Нижнем Тагиле
Новая крыша за 5 миллионов рублей появится у школы-интерната в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:36ЭкономикаФото: Google Maps
Из областного бюджета выделено 5,6 млн рублей на ремонт кровли здания, расположенного на улице Карла Либнехта, 37 в Нижнем Тагиле.

Поиск подрядчика для проведения капитального ремонта крыши ГБОУ СО «Нижнетагильская школа-интернат» начат в городе. В требованиях тендера указано, что исполнитель должен будет закончить все необходимые работы не позднее чем за два месяца со дня заключения контракта.

Кроме того, подрядчику нельзя заниматься ремонтом в то время, когда в школе находятся ученики, а шум от проводимых работ не должен доставлять дискомфорт жителям ближайших к школе домов. Также, по завершению ремонта, подрядчик, с которым будет заключен контракт, обязан утилизировать весь строительный мусор.

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Нижний Тагил
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