Новая крыша за 5 миллионов рублей появится у школы-интерната в Нижнем Тагиле

Поиск подрядчика для проведения капитального ремонта крыши ГБОУ СО «Нижнетагильская школа-интернат» начат в городе. В требованиях тендера указано, что исполнитель должен будет закончить все необходимые работы не позднее чем за два месяца со дня заключения контракта.
Кроме того, подрядчику нельзя заниматься ремонтом в то время, когда в школе находятся ученики, а шум от проводимых работ не должен доставлять дискомфорт жителям ближайших к школе домов. Также, по завершению ремонта, подрядчик, с которым будет заключен контракт, обязан утилизировать весь строительный мусор.