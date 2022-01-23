Мэрия Нижнего Тагила заработала 36 млн рублей на продаже городского имущества

Мэрия Нижнего Тагила заработала 36 млн рублей на продаже городского имущества
Мэрия Нижнего Тагила заработала 36 млн рублей на продаже городского имущества
Сегодня, 19:01ЭкономикаФото: 1MI
Мэрия Нижнего Тагила заработала за прошлый год на приватизации муниципального имущества 36,5 млн рублей.

Эти цифры были озвучены в отчете администрации депутатам нижнетагильской Думы. Было продано 5 лотов за 12 млн рублей, в том числе помещения на улицах Балакинской, Попова и Азовской. Также городские бизнесмены выкупили ряд объектов, которые до этого находились у них в аренде. Это принесло в бюджет города еще 24,5 млн рублей, из которых 22,1 млн — продажа стоянки на улице Фестивальной.

В 2020 году на приватизации городского имущества было заработано более чем в два раза меньше — 17 млн рублей. В текущем году приватизация уже принесла 27,6 млн рублей в городскую казну - было продано здание недостроенной котельной на пересечении Пархоменко и Серова.

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