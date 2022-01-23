Мэрия Нижнего Тагила заработала 36 млн рублей на продаже городского имущества

Эти цифры были озвучены в отчете администрации депутатам нижнетагильской Думы. Было продано 5 лотов за 12 млн рублей, в том числе помещения на улицах Балакинской, Попова и Азовской. Также городские бизнесмены выкупили ряд объектов, которые до этого находились у них в аренде. Это принесло в бюджет города еще 24,5 млн рублей, из которых 22,1 млн — продажа стоянки на улице Фестивальной.