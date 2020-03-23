В Свердловской области из-за коронавируса выросли цены на продукты
Сегодня, 13:29ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Из-за коронавируса в Свердловской области некоторые магазины подняли цены на отдельные категории товаров, сообщают аналитики Контур.ОФД.
Сюжеты: Коронавирус
В частности, речь идет о крупах. Гречка подорожала примерно на 30%. При этом на 34% вырос спрос на овсянку, гречку, рис и пшено. Пик продаж пришелся на 18 марта, тогда спрос вырос на 327%. При этом более всего круп скупается в Свердловской области, в целом по России же показатель составил 57%.
В Екатеринбурге на фоне повышенного спроса на крупы, упали продажи мяса. На него спрос на прошлой неделе снизился на 20%, однако цена при этом выросла на 4%.
Напомним, в минувшие выходные депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин посетил магазин одной из торговых сетей и отметил, что на полках достаточно продуктов, дефицита каких-либо товаров замечено не было.
Карта распространения коронавируса в России
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