В Свердловской области из-за коронавируса выросли цены на продукты

В частности, речь идет о крупах. Гречка подорожала примерно на 30%. При этом на 34% вырос спрос на овсянку, гречку, рис и пшено. Пик продаж пришелся на 18 марта, тогда спрос вырос на 327%. При этом более всего круп скупается в Свердловской области, в целом по России же показатель составил 57%.

В Екатеринбурге на фоне повышенного спроса на крупы, упали продажи мяса. На него спрос на прошлой неделе снизился на 20%, однако цена при этом выросла на 4%.

Напомним, в минувшие выходные депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин посетил магазин одной из торговых сетей и отметил, что на полках достаточно продуктов, дефицита каких-либо товаров замечено не было.