«В Тагиле все спокойно»: депутат проверил наличие гречки и сахара в магазинах

Он посетил магазин «Пятерочка» в субботу, 21 марта. По его словам, на всех прилавках присутствуют товары.

В Тагиле всё спокойно… Гречка на месте, макароны на месте, мука, сахар всё на месте. Чистящих и дезинфицирующих средств полно. И конечно, туалетной бумаги тоже хватает. По магазину ходит человек 10-15, с корзинками, даже не с тележками. Никакого ажиотажа, никакой паники, никаких очередей. Уважаю тагильчан, пишет он.

Он отметил, что не хватает только медицинских масок в аптеках, даже несмотря на то, что все предприятия работают круглосуточно и за сутки выпускается 1,5 миллиона медицинских изделий.

Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга скупают гречку и туалетную бумагу из-за эпидемии коронавируса. Однако власти утверждают, что переживать не о чем, так как запас еды в регионе достаточный и проблем с поставками не наблюдается.

Всего, по последним данным, в Свердловской области зарегистрировано девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В России, в общей сложности, подтверждено 306 случаев.