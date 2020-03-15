Жители Екатеринбурга запасаются гречкой и туалетной бумагой из-за коронавируса
Сегодня, 11:58ОбществоФото: pixabay.com
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Жители Екатеринбурга запасаются гречкой и туалетной бумагой из-за эпидемии коронавируса, сообщает 66.RU.
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На данный момент в Екатеринбурге не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.
В магазине Metro наблюдается ажиотаж в отделе с крупами.
Пока жена выбирала, люди заходили и заходили. Пришлось уйти, чтобы не толкаться,рассказал очевидец.
По его словам, в магазине закончилась гречка, остался только рис. Кроме того, вырос спрос у покупателей на туалетную бумагу.
По данным на 14 марта в России количество заболевших коронавирусом достигло 59 человек. 11 марта заболевание было объявлено Пандемией. На данный момент по всему миру количество зараженных превысило 145 тысяч человек, в том числе 5,5 тысяч летальных исходов. В Свердловской области не зарегистрировано ни одного случая заражения.
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