Жители Екатеринбурга запасаются гречкой и туалетной бумагой из-за коронавируса

На данный момент в Екатеринбурге не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

В магазине Metro наблюдается ажиотаж в отделе с крупами.

Пока жена выбирала, люди заходили и заходили. Пришлось уйти, чтобы не толкаться,рассказал очевидец.

По его словам, в магазине закончилась гречка, остался только рис. Кроме того, вырос спрос у покупателей на туалетную бумагу.