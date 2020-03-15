В России количество заболевших коронавирусом увеличилось до 59 человек
Сегодня, 11:00Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России на 14 марта выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 59 человек, сообщают «Известия» со ссылкой на оперативный штаб по контролю за распространением заболевания.
Девять новых случаев зафиксировано в Москве, по одному — в Подмосковье, Калининградской области и Санкт-Петербурге. Еще двое заболевших находятся в Кемеровской области. По информации штаба, заболевшие в последние две недели посещали страны Европы.
Также отмечается, что 56 человек из общего числа зараженных являются гражданами России.
11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Заболевание зафиксировано в 129 странах. Общее количество зараженных превышает 145 тысяч человек, в том числе более 5,5 тысяч летальных исходов.
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