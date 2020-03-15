В России количество заболевших коронавирусом увеличилось до 59 человек

Девять новых случаев зафиксировано в Москве, по одному — в Подмосковье, Калининградской области и Санкт-Петербурге. Еще двое заболевших находятся в Кемеровской области. По информации штаба, заболевшие в последние две недели посещали страны Европы.

Также отмечается, что 56 человек из общего числа зараженных являются гражданами России.