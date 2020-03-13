Больную пневмонией екатеринбурженку две недели не направляют на анализ на коронавирус
Сегодня, 21:59Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Екатеринбурженка две недели пытается получить направление на анализ на коронавирус, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
У 25-летней жительницы столицы Урала появились симптомы заболевания после того, как у нее дома погостили люди, побывавшие в Тайланде. По словам матери девушки, каждый день к больной приезжают медработники, но не назначают анализы и рентген. У больной сильный кашель, высокая температура и началась пневмония.
Родственники екатеринбурженки обращались в Минздрав, управление здравоохранения Екатеринбурга, к главному эпидемиологу, но везде им сказали, что стоит обратиться в Роспотребнадзор. По словам матери, там им сообщили, что не могут ответить на вопрос про анализы.
Муж женщины считает, что в лабораториях просто не знают, как выявить коронавирус.
Напомним, сегодня стало известно о еще 11 россиянах, заразившихся коронавирусом.
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