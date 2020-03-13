Больную пневмонией екатеринбурженку две недели не направляют на анализ на коронавирус

У 25-летней жительницы столицы Урала появились симптомы заболевания после того, как у нее дома погостили люди, побывавшие в Тайланде. По словам матери девушки, каждый день к больной приезжают медработники, но не назначают анализы и рентген. У больной сильный кашель, высокая температура и началась пневмония.

Родственники екатеринбурженки обращались в Минздрав, управление здравоохранения Екатеринбурга, к главному эпидемиологу, но везде им сказали, что стоит обратиться в Роспотребнадзор. По словам матери, там им сообщили, что не могут ответить на вопрос про анализы.

Муж женщины считает, что в лабораториях просто не знают, как выявить коронавирус.