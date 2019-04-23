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Еще один актив депутата ЗакСо Серебренникова находится на грани банкротства
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Еще один актив депутата ЗакСо Серебренникова находится на грани банкротства

Сегодня, 09:07ЭкономикаФото: Законодательное собрание Свердловской области
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