Еще один актив депутата ЗакСо Серебренникова находится на грани банкротства
Сегодня, 09:07ЭкономикаФото: Законодательное собрание Свердловской области
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Еще одна фирма свердловского депутата ЗакСо от «Единой России» Александра Серебренникова оказалась под угрозой банкротства, согласно данным из картотеки арбитражных дел.
Иск о банкротстве ООО «Гранит - XXI век», принадлежащего Серебренникову, подало ООО «Мега-Строй». Иск подан 22 апреля, сумма исковых требований составляет 3,4 миллиона рублей. В качестве третьего лица в деле заявлен «Межрегиональный центр арбитражных управляющих».
Напомним, что в 2018 году в адрес Арбитражного суда Свердловской области поступило заявление о признании ООО «Группа компаний «Радуга» несостоятельным в связи с суммой задолженности 174 миллиона рублей. Генеральным директором компании на тот момент был Александр Серебренников.
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