Президент предложил расширить программу льготной ипотеки на более дорогое жилье
Сегодня, 20:08ЭкономикаФото: Официальный сайт Кремля
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Сегодня Владимир Путин в ходе своего обращения к нации предложил распространить программу льготной ипотеки под 6,5% на покупку нового жилья. Ипотека будет действовать на жилье до шести миллионов рублей.
Льготными условиями можно будет воспользоваться при покупке квартиры в ипотеку стоимостью не до трех миллионов рублей, а до шести миллионов. Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга — до 12 миллионов рублей.
Также президент предложил предоставлять кредиты для пострадавших отраслей под 2%. Условия будут действовать в июне, июле и августе. Президент отметил, что ранее правительство не учло, что спрос будет выше предложения. По этой причине на эту программу президент предложил выделить еще 100 млрд рублей. Путин поручил главам регионов принимать все решения своевременно, обеспечить безопасность и не задавить бизнес.
Напомним, программа льготной ипотеки запушена весной 2020 года. Ей воспользовались свыше 45 тысяч российских семей.
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