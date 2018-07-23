Средняя зарплата россиян отстает от уровня оплаты труда в Белоруссии

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По паритету покупательской способности среднемесячная зарплата в России в 2017 году ниже реальной оплаты труда в Белоруссии.
Источник: «Новые известия»
Всероссийская школа экономики провела исследования паритета покупательской способности, которые показали, что уровень среднемесячной зарплаты россиян в 2017 году ниже реальных доходов в Белоруссии.
В 2017 году среднемесячная зарплата в России составила $1640, а в Белоруссии — $1648. Уровень доходов обеих стран превышает показатели остальных государств СНГ, но отстает от Польши, Чехии, Хорватии и Венгрии.
Согласно исследованиям ВШЭ, преимущество по уровню среднемесячной зарплаты Белоруссии в сравнении с Россией наблюдалось в 2015 году. По ППС зарплата в Белоруссии в 2015 году составила $1556, в России — $1530.
До 2014 года и в 2016 году среднемесячный уровень доходов россиян был выше в сравнении с Белоруссией, сообщает газета «Новые известия».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей