План капремонта в Свердловской области выполнен на 64%

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В правительстве Свердловской области подвели итоги выполнения программы капремонта за первое полугодие, в 10 муниципалитетах завершен ремонт всех домов, сообщает департамент информполитики.
Досрочно план выполнен в Тоборинском, Слободо-Туринском, Свободном, Михайловском и еще ряде муниципальных образований и городских округов. В регионе в целом программа капремонта выполнена на 64%.
Глава фонда капитального ремонта Станислав Суханов заявил, что из 4,4 тысячи запланированных работ выполнены 2,8 тысячи. Все мероприятия проводятся без отставаний от графика. В летний период осуществляются ремонтные работы на фасадах зданий, а также обновление систем водоснабжения.
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