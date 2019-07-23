План капремонта в Свердловской области выполнен на 64%

Досрочно план выполнен в Тоборинском, Слободо-Туринском, Свободном, Михайловском и еще ряде муниципальных образований и городских округов. В регионе в целом программа капремонта выполнена на 64%.

Глава фонда капитального ремонта Станислав Суханов заявил, что из 4,4 тысячи запланированных работ выполнены 2,8 тысячи. Все мероприятия проводятся без отставаний от графика. В летний период осуществляются ремонтные работы на фасадах зданий, а также обновление систем водоснабжения.