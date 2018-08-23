Правительство Свердловской области потратит на 42 млн больше на зарплаты чиновников

Как пояснили в министерстве финансов, увеличение затрат на зарплаты свердловским чиновникам связано с изменениями условий оплаты труда госслужащих и штатной численности самого министерства.

Таким образом, общие расходы на работу правительства Свердловской области выросли на 10,7% и достигли 430,35 млн рублей в 2018 году.

При этом общие затраты бюджета в 2018 году снизятся из-за уменьшения госдолга Свердловской области. Общие расходы на обслуживание долга в этом году составят 3,9 млрд рублей, это почти на 16% меньше, чем планировалось, сообщает Znak.