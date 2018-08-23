Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Правительство Свердловской области потратит на 42 млн больше на зарплаты чиновников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Chin

Правительство Свердловской области потратит на 42 млн больше на зарплаты чиновников

Сегодня, 17:10Экономика
Читайте
также
«Найден в съемной квартире»: подробности смерти полицейского в Нижнем Тагиле
Тагильчанин получил срок 11,5 лет за привезенный из Перу сувенирный напиток
Покровская пенсионерка обвиняется в проведении несанкционированного митинга