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Бизнесмен из Серова незаконно получил субсидии на создание рабочих мест для инвалидов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бизнесмен из Серова незаконно получил субсидии на создание рабочих мест для инвалидов

Сегодня, 11:17ЭкономикаФото: «Новости регионов»
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