Бизнесмен из Серова незаконно получил субсидии на создание рабочих мест для инвалидов

Обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, в 2014 году предоставил в ГКУ «Серовский центр занятости» заведомо ложные сведения и получил из федерального и регионального бюджетов 457 тыс. рублей субсидий. Деньги предназначались на возмещение якобы понесенных затрат на оборудование рабочих мест для инвалидов. Однако сами рабочие места созданы не были.

Все договоры купли-продажи оборудования для работы инвалидам, а также счета-фактуры мужчина подделал, распечатав на своем компьютере. Также предприниматель заключил с инвалидами трудовые договоры, но по факту работа не осуществлялась.

Подделанные документы, а также зарплатные ведомости инвалидов обвиняемый предоставил для получения субсидий в качестве подтверждения понесенных затрат.