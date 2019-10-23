Россия простила африканским странам долг более 20 миллиардов долларов
Сегодня, 15:51ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Долг более 20 миллиардов долларов простила Россия странам Африки, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания экономического форума «Россия-Африка», который проходит в Сочи.
Лидер государства подчеркнул, что Россия участвует в инициативе по облегчению долгового бремени африканских стран.
По его словам, с рядом стран достигнуты соглашения, реализуются совместные программы, которые предполагают использование долговых средств для финансирования нацпроектов.
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