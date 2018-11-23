Территория и мощность – не главное: как изменится стоимость полисов ОСАГО в России

Российские эксперты уверены, что масштабная реформа системы обязательного страхования автогражданской ответственности приведёт к появлению либеральных тарифов: цены на полис будут прозрачными и индивидуальными. Речь идёт о реформе ОСАГО, поэтапный ввод которой планируется со следующего года.

Добросовестный водитель платит за лихача Существующие в России коэффициенты не менялись с 2003 года и, по мнению экспертов, уже устарели. Стоимость полиса ОСАГО рассчитывается по строгой формуле, учитывающей несколько коэффициентов: возраст и стаж водителя, мощность транспортного средства, количество ДТП на конкретном автомобиле, а также территориальный коэффициент. Последний показатель рассчитывается в зависимости от населённого пункта и региона, где зарегистрирован владелец автомобиля.

В первую очередь, планируется отказаться от территориального коэффициента, чтобы на цену полиса не влияло место жительства автовладельца. В зависимости от региона стоимость полиса ОСАГО может вырастать и снижаться в среднем до 50%.

К примеру, для водителей из Нижнего Тагила повышающий территориальный коэффициент составляет – 1. Для жителей соседствующего мегаполиса – Екатеринбурга – коэффициент составляет 1,8. Значение зависит от загруженности дорог в регионе, а также от показателя аварийности.

В 2014 году я переехал на ПМЖ из Нижнего Тагила в Екатеринбург по семейным обстоятельствам. Свою машину, конечно, пригнал в столицу Урала. Когда закончился срок страховки, пошёл оформлять в Екатеринбурге. В страховой мне насчитали дороже, чем было в Нижнем Тагиле. В Тагиле-то коэффициент минимальный для нашего региона, а Екатеринбург - «миллионник». Хоть стаж и увеличился за этот год, но платить всё равно пришлось больше. Неприятно, конечно, поделился своей историей автовладелец Евгений.

Эксперты Центробанка согласны с тем, что данная формула не учитывает ряд важных параметров.

Действующую сегодня систему тарифов сложно назвать гибкой, поскольку она приводит к уравниловке всех водителей вне зависимости от их опыта и стажа, аварийности и поведения на дороге. Возьмем, к примеру, двух водителей с автомобилями Lada Granta мощностью 87 лошадиных сил из Нижнего Тагила. Стоимость полиса для них сейчас почти одинакова или несущественно различается. У одного стаж 3 года, а у второго – 20 лет. Как показывают расчеты, первый из них должен платить 7 701 рубль, а второй – 4 530 рублей. Неопытный водитель из Нижнего Тагила платит почти в 2 раза меньше безаварийного водителя из Челябинска (где ТК – 2,1), говорит директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния.

Кроме того, жёсткая система тарифов, по мнению эксперта, была актуальна на момент запуска ОСАГО. Тогда она не позволяла страховщикам завышать цены, полис был доступен для большинства водителей. С течением времени формула расчёта стала несколько несправедливой: получилось так, что аккуратный водитель платит за лихача.

Дополнительные параметры для расчёта Авторы реформы ОСАГО намерены дать страховым компаниям право использовать дополнительные параметры при расчёте стоимости полиса, а также установить для каждого водителя персональный тариф в рамках тарифного коридора. Речь идёт о таких критериях, как качество вождения, частота выездов, количество ДТП, своевременная оплата штрафов и иных показателях. Получится, что автовладельцы, которые зарабатывают разъездами, а также лихачи и нарушители ПДД, будут платить больше, а осторожные водители, раз в неделю выезжающие по делам, – меньше.

Мощность не будет влиять на стоимость полиса Отказ от коэффициента мощности – следующий этап внедрения реформы ОСАГО. Пока автовладельцы, чей транспорт имеет мощность от 121 до 150 лошадиных сил, платят на 40% больше, что составляет более двух тысяч рублей в денежном выражении. При 151 л/с и выше водитель за счёт надбавки платит на 60% или на 3,5 рублей больше.

Большинство автомобилей в России имеют мощность от 71 до 100 лошадиных сил, на которые сейчас действует повышающий коэффициент мощности. В новой системе расчёта стоимости полиса, по замыслу авторов реформы, такого коэффициента не будет.

Повышение – будет, но для лихачей и нарушителей Россиян интересует главный вопрос – повысится ли средняя стоимость полиса? Да, но исключительно для нарушителей ПДД. Для добросовестных водителей цена даже снизится, уверены в ЦБ.

Мы предлагаем изменить систему, чтобы каждый платил сам за себя, а у страховых компаний была возможность использовать дополнительные критерии для оценки водителей. Тогда они смогут предлагать более дешевые полисы для аккуратных водителей, и устанавливать справедливую стоимость для лихачей. Сейчас это невозможно, даже для таких горе-водителей, как житель Сочи, который, заплатив за полис ОСАГО всего 2300 рублей, за 3 месяца попал в 5 аварий с суммарным ущербом в 2,2 миллиона рублей,говорит Филипп Габуния.

Для того, чтобы избежать неконтролируемого роста цен на полисы, будут сохранены ограничения роста цен. Это не допустит продажи полисов по завышенным ценам и, соответственно, чрезмерного заработка страховых компаний, уверяет ЦБ.