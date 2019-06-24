Екатеринбуржцы могут обменять квартиру на бизнес в Краснодаре или Сочи

Например, в Сочи продается действующий мини-аквапарк, стоимость — 780 тысяч рублей, что равноценно стоимости комнаты на Химмаше или Вторчермете. В Краснодаре за два миллиона рублей можно приобрести чебуречную, оборудованную итальянской техникой. Цена эквивалентна стоимости однокомнатной квартиры или студии в новостройках Екатеринбурга.

За три миллиона рублей можно купить лавандовое поле в Севастополе. В Екатеринбурге столько стоит однокомнатная квартира на Ботанике. А за четыре миллиона на юге можно купить бизнес по прокату кабриолетов, столько стоит однокомнатная квартира в центре столицы Урала.