Екатеринбуржцы могут обменять квартиру на бизнес в Краснодаре или Сочи
Сегодня, 13:36ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Жители Екатеринбурга могут продать недвижимость и приобрести бизнес на юге России, сообщают аналитики N1.
Сюжеты: Екатеринбург
Например, в Сочи продается действующий мини-аквапарк, стоимость — 780 тысяч рублей, что равноценно стоимости комнаты на Химмаше или Вторчермете. В Краснодаре за два миллиона рублей можно приобрести чебуречную, оборудованную итальянской техникой. Цена эквивалентна стоимости однокомнатной квартиры или студии в новостройках Екатеринбурга.
За три миллиона рублей можно купить лавандовое поле в Севастополе. В Екатеринбурге столько стоит однокомнатная квартира на Ботанике. А за четыре миллиона на юге можно купить бизнес по прокату кабриолетов, столько стоит однокомнатная квартира в центре столицы Урала.
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