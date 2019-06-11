В России будет создана платформа для госзакупок у малого бизнеса
Торгово-промышленная палата и правительство Москвы подписали соглашение, согласно которому будет создана платформа для закупок у компаний малого бизнеса. Об этом рассказал глава ТПП Сергей Катырин.
Соглашение было заключено на ПМЭФ-2019, темой которого стало формирование устойчивого развития.
Устойчивое развитие для МСБ — это доступ к финансовым ресурсам, есть кадры и возможность воплощения идей при помощи и имеющихся средств и специалистов,отметил Катырин.
Созданная платформа позволит сэкономить до 15%. Подразумевается, что она будет работать по всей России. При подключении к ресурсу представители бизнеса смогут участвовать в торгах.
По словам Сергея Катырина, в последние годы бизнесмены смогли почувствовать поддержку созданных институтов. Но пока лишь в теории чувствуется движение по ослаблению контрольно-надзорной деятельности. Именно это, по мнению главы ТПП, тормозит развитие малого и среднего предпринимательства. Изменений удастся добиться к 2021 году.