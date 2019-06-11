В России будет создана платформа для госзакупок у малого бизнеса

Соглашение было заключено на ПМЭФ-2019, темой которого стало формирование устойчивого развития.

Устойчивое развитие для МСБ — это доступ к финансовым ресурсам, есть кадры и возможность воплощения идей при помощи и имеющихся средств и специалистов,отметил Катырин.

Созданная платформа позволит сэкономить до 15%. Подразумевается, что она будет работать по всей России. При подключении к ресурсу представители бизнеса смогут участвовать в торгах.