Зарплаты не вошедших в «майский указ» категорий бюджетников вырастут с 1 октября

Повышение зарплаты коснется тех, кто не попал под действие майских указов президента. Под повышение попадают сотрудники казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений. Это более 2 млн человек. Средства на повышение оплаты труда заложены в федеральном бюджете. В регионы также были направлены рекомендации на повышение зарплат бюджетникам.