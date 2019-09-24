Зарплаты не вошедших в «майский указ» категорий бюджетников вырастут с 1 октября
Сегодня, 19:52ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 1 октября на 4,3% вырастет зарплата работников бюджетной сферы, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд.
Повышение зарплаты коснется тех, кто не попал под действие майских указов президента. Под повышение попадают сотрудники казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений. Это более 2 млн человек. Средства на повышение оплаты труда заложены в федеральном бюджете. В регионы также были направлены рекомендации на повышение зарплат бюджетникам.
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