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Самозанятые жители России будут освобождены от уплаты первых 10 тыс. рублей налога
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Самозанятые жители России будут освобождены от уплаты первых 10 тыс. рублей налога

Сегодня, 08:00ЭкономикаФото: pxhere.com
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