Самозанятые жители России будут освобождены от уплаты первых 10 тыс. рублей налога
В качестве бонуса люди, которые будут зарегистрированы в качестве самозанятых граждан, получат налоговые льготы и смогут не платить первые 10 тыс. рублей налоговых отчислений в казну государства.
В официальных документах эта возможность носит название «налогового вычета», но на практике это будет означать возможность не платить первые 10 тыс. налогов.
По мнению авторов инициативы, с одной стороны налоговый вычет позволит гражданам оформить свои взаимоотношения с государством, а с другой даст возможность опробовать данный вид деятельности без особых затрат. Как сообщают «Новые Известия», 25 октября в Государственной думе России планируют рассмотрение законопроекта о налогообложении самозанятых гражданах в первом чтении.
В качестве площадок для тестирования были выбраны Москва, Московская, Калужская область и республика Татарстан. Гражданин, зарегистрированный в качестве самозанятого, должен будет выплачивать в казну от 4% до 6% налоговых отчислений.