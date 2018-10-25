Самозанятые жители России будут освобождены от уплаты первых 10 тыс. рублей налога

В официальных документах эта возможность носит название «налогового вычета», но на практике это будет означать возможность не платить первые 10 тыс. налогов.

По мнению авторов инициативы, с одной стороны налоговый вычет позволит гражданам оформить свои взаимоотношения с государством, а с другой даст возможность опробовать данный вид деятельности без особых затрат. Как сообщают «Новые Известия», 25 октября в Государственной думе России планируют рассмотрение законопроекта о налогообложении самозанятых гражданах в первом чтении.