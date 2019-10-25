Свердловское правительство придумало план спасения оператора наркопрепаратов

Соответствующее решение накануне было принято главой Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Изменение организационно-правовой формы позволит существующему предприятию оптимизировать свою работу. Главной задачей предприятия станет не извлечение прибыли, а выполнение государственного заказа на постоянной основе,комментирует ситуацию исполняющий обязанности министра по управлению госимуществом Свердловской области Сергей Зырянов.

«Фармация» является единственном в регионе оператором сильнодействующих медпрепаратов для тяжелобольных. После реорганизации сеть продолжит работать в сфере розничной торговли, однако будет обеспечена госзаказом.