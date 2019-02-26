Свердловчане получат 2,2 млрд рублей компенсации за услуги ЖКХ
Новые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг установлены правительством Свердловской области на 2019 год. У жителей региона появится право на компенсацию затрат в сфере ЖКХ на сумму 2,252 млрд рублей.
Областной стандарт предусматривает предоставление субсидий тем гражданам, которые тратят на оплату услуг ЖКХ максимально допустимую долю из доходов семьи. При этом размеры стандартов различны для каждого муниципального образования и устанавливаются для всех групп получателей субсидий.
В тех муниципалитетах, где нет подлежащих капремонту многоквартирных домов, размер областного стандарта будет иметь нулевые значения. По стоимости коммунальных услуг размер стандарта на протяжении всего года будет одинаков только в тех муниципалитетах, где нормативы на отопление установлены с учетом отопительного периода 12 месяцев,подчеркнул министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
В сравнении с 2018 годом размер стандартов вырос от 2 до 5%, что позволит гражданам получить компенсацию общей суммой более 2,2 млрд рублей. Для граждан со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума она составляет 12%, для иных потребителей – 22%, сообщает официальный сайт правительства Свердловской области.