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Свердловчане получат 2,2 млрд рублей компенсации за услуги ЖКХ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчане получат 2,2 млрд рублей компенсации за услуги ЖКХ

Сегодня, 07:30ЭкономикаФото: pxhere.com
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