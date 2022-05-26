20 млн с продажи 7 объектов планирует выручить мэрия Нижнего Тагила

20 млн с продажи 7 объектов планирует выручить мэрия Нижнего Тагила
20 млн с продажи 7 объектов планирует выручить мэрия Нижнего Тагила
Сегодня, 11:27ЭкономикаФото: pixabay.com
Изменения в список объектов приватизации внесли на 66 заседании гордумы Нижнего Тагила 7 созыва.

Изменения в список объектов приватизации муниципального имущества внесли на заседании Гордумы. Об этом сообщалось сегодня, 26 мая, на 66-м заседании. С соответствующим докладом выступила начальник управления муниципального имущества администрации Нижнего Тагила Марина Михайлова с содокладчиком - председателем постоянной комиссии Гордумы Константином Шведовым.

Предлагается дополнить план приватизации семью новыми объектами. При реализации данных объектов в бюджет города дополнительно поступят 20 миллионов рублей,сказала Марина Михайлова.

Депутаты поддержали идею.

Напомним, что в Нижнем Тагиле планируется приватизация бывшего дома детского творчества на ВМЗ. Это помещение, находящееся на ул. Космонавтов, 108.

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