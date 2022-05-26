20 млн с продажи 7 объектов планирует выручить мэрия Нижнего Тагила

Изменения в список объектов приватизации муниципального имущества внесли на заседании Гордумы. Об этом сообщалось сегодня, 26 мая, на 66-м заседании. С соответствующим докладом выступила начальник управления муниципального имущества администрации Нижнего Тагила Марина Михайлова с содокладчиком - председателем постоянной комиссии Гордумы Константином Шведовым.