20 млн с продажи 7 объектов планирует выручить мэрия Нижнего Тагила

Изменения в список объектов приватизации муниципального имущества внесли на заседании Гордумы. Об этом сообщалось сегодня, 26 мая, на 66-м заседании. С соответствующим докладом выступила начальник управления муниципального имущества администрации Нижнего Тагила Марина Михайлова с содокладчиком - председателем постоянной комиссии Гордумы Константином Шведовым.
Предлагается дополнить план приватизации семью новыми объектами. При реализации данных объектов в бюджет города дополнительно поступят 20 миллионов рублей,сказала Марина Михайлова.
Депутаты поддержали идею.
Напомним, что в Нижнем Тагиле планируется приватизация бывшего дома детского творчества на ВМЗ. Это помещение, находящееся на ул. Космонавтов, 108.