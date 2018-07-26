РЖД продаст акции «Рефсервиса» за 3,4 млрд рублей спустя 7 лет 3 месяца и 2 дня

10 сентября состоится открытый аукцион, на котором ОАО РЖД продаст 100% минус одну акцию АО «Рефсервис», которое занимается перевозками скоропортящейся продукции и является лидером в этой отрасли в России и СНГ.

В 2011 году Правительство Российской Федерации распорядилось о том, чтобы РЖД вышло из состава акционеров «Рефсервис». Окончательное решение совета директоров компании-перевозчика было принято спустя 7 лет 3 месяца и 2 дня. Специалисты называют данный случай рекордным по скорости выполнения государственных поручений.

Стартовая цена аукциона составляет почти 3,5 млрд рублей. Шаг при продаже составит 50 млн рублей, но он может быть изменён по решению аукционной комиссии. Цена на повышение должна будет стартовать с 58 млн 508 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 июля по 28 августа. В качестве задатка указана сумма в 349 млн 100 тыс. рублей.

По информации Gudok.ru, реальным претендентом на актив является компания «Русагротранс». При этом экономисты отмечают, что рыночная доля АО «Рефсервис» сократилась с 30 до 12–15%, а сама компания при оказании услуг предлагает потенциальному покупателю устаревшие чешские вагоны-рефрижераторы, не выдерживающие конкуренции с термоконтейнерами.