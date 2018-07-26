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РЖД продаст акции «Рефсервиса» за 3,4 млрд рублей спустя 7 лет 3 месяца и 2 дня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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РЖД продаст акции «Рефсервиса» за 3,4 млрд рублей спустя 7 лет 3 месяца и 2 дня

Сегодня, 19:25Экономика
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