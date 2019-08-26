В Свердловской области вновь зафиксирован рост цен на бензин
Сегодня, 11:22ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В период с 12 по 18 августа ФАС в Свердловской области зафиксировала рост цен на бензин, сообщается на сайте регионального управления ведомства.
АИ-92 подорожал на 4 копейки за литр, АИ-95 — на 5 копеек и стоит 44,75 рубля за литр, более всего подорожало дизельное топливо. Литр дизеля на свердловских заправках стоит 45,83 рубля, подорожав на 9 копеек.
Углеводородный газ наоборот упал в цене на 10 копеек.
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