Несмотря на пандемию коронавируса, в Свердловской области траты на необходимые вещи к школе у родителей уменьшатся по сравнению с прошлым годом, подсчитали эксперты Уральского главного управления Банка России.

Подсчет проводился на примере расходов семьи с двумя детьми: первоклассником и пятиклассницей. Для детей была куплена школьная и спортивная форма, обувь, а также необходимые канцтовары. Все расходы на двоих детей составили 21931 рубль, что на 1,3% меньше, чем было в 2019 году. В пресс-службе ведомства отмечают, из-за пандемии цены на обувь и одежду снизились, а вот на канцтовары и портфели выросли. Напомним, что в Госдуме разработали законопроект о выплате 10 000 рублей к школе. В Госдуме разработали законопроект о выплате 10 тысяч рублей на подготовку к школе

