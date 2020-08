С законопроектом о ежегодной выплате в размере 10 тысяч рублей родителям школьников к 1 сентября выступила группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, сообщает «Уралинформбюро».

Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы Ярослав Нилов, соответствующий документ уже направлен в правительство России. В нем поясняется, что сейчас подготовка к школе обходится родителям в пределах 20 тысяч рублей, многим нужна финансовая поддержка. При одобрении инициативы, она вступит в силу уже с января 2021 года, поддержка будет ежегодной. Напомним, что в июне и июле жители России уже получили выплаты по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. В Нижнем Тагиле заработала «горячая линия» по выплатам пособий на детей от 3 до 7 лет

